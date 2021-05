Zwei Schwimmflügel und ein Schwimmbrett liegen auf einem Startblock in der Schwimmhalle.

David Inderlied/dpa/Illustration

Osnabrück. Die Schwimmfähigkeiten bei Kindern haben Experten schon vor Beginn der Corona-Pandemie beklagt. Da sich die Situation bei geschlossenen Bädern nicht bessert, wollen mehrere Kommunen jetzt gegensteuern.

Mehrere Städte in Niedersachsen wollen das Problem mangelnder Schwimmfähigkeit bei Kindern angehen. In Osnabrück sollen in den Sommerferien bis zu 750 Kinder das Seepferdchen machen. Details zur Aktion „Osnabrück lernt Schwimmen“ werden am