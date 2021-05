Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius spricht bei einer Pressekonferenz.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Pool/dpa/Archivbild

Hannover. Eine Vatertagstour mit Bollerwagen ist in diesem Jahr nur in kleiner Runde möglich. Treffen von mehr als drei Haushalten sind nirgendwo in Niedersachsen erlaubt. Die Polizei warnt vor leichtsinnigem Verhalten.

Am Himmelfahrts- und Vatertag sind wegen der Corona-Pandemie viele Regeln einzuhalten. Die Polizei will am Donnerstag verstärkt kontrollieren und ruft die Menschen auf, sich genau zu informieren, was erlaubt ist. Je nach Inzidenz gelten unt