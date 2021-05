In Niedersachsens Impfzentren soll es in den kommenden Wochen keine Erstimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geben.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Rückschlag für die gerade gut in Fahrt gekommene Impfkampagne: Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sollen von den Impfzentren nur für Zweitimpfungen genutzt werden.

Der Impfkampagne in Niedersachsen droht nach einem schleppendem Start und zwischenzeitlicher Aufholjagd ein neuer Rückschlag: So soll es in den kommenden Wochen in den Impfzentren keine Erstimpfungen mit den Impfst