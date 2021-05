Nationalspielerin Alexandra Popp kommt zum Training.

Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Für Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp ist die Saison vorzeitig zu Ende.

Die Knieverletzung der 30-Jährigen hat sich als schwerwiegender als befürchtet herausgestellt, so dass sich die Kapitänin des Bundesligisten einem Eingriff am rechten Knie unterziehen muss, wie der Club am Dienstag mitteilte. Popp wird dem