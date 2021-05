Eine Entenfamilie läuft in Göttingen über die Autobahn 7.

Polizeiinspektion Göttingen/dpa

Göttingen. Eine Entenmutter mit ihren fünf Küken hat auf der Autobahn 7 in Göttingen einen Rettungseinsatz der Polizei ausgelöst.

Den Beamten sei eine in Not geratene Entenfamilie zwischen den beiden Göttinger Anschlussstellen gemeldet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tiere warteten dem Bericht zufolge am Montagmorgen ordnungsgemäß dicht an der Betongl