122 Tage ohne Landgang: Fregatte auf dem Weg in die Ägäis

Die Fregatte Lübeck läuft im Hafen ein.

Wilhelmshaven. Die Fregatte „Lübeck“ mit rund 220 Soldaten und Soldatinnen an Bord ist am Dienstag von Wilhelmshaven aus in Richtung Ägäis gestartet.

Dort soll das Schiff im Rahmen eines Nato-Einsatzes den Seeraum überwachen, wie die Marine mitteilte. Die