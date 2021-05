Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister der Stadt Hannover, spricht.

Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay hat den Bund aufgefordert, die Kommunen im Zusammenhang mit dem neuen Klimagesetz und der Energiewende besser zu unterstützen.

Die Stadt Hannover erwarte Unterstützung vom Bund, um den Umstieg von Kohlekraft auf erneuerbare Energien zu bewältigen, betonte der Grünen-Politiker in einem am Dienstag bekanntgewordenen Schreiben an den Chef des Bundeskanzleramts, Helge