Rote und gelbe Tulpen blühen auf einem Feld des Eickenhofer Spargelreiches.

Swen Pförtner/dpa

Vordorf. Ein farbiges Blütenmeer verzückt derzeit viele Passanten im Landkreis Gifhorn.

Tulpen in kräftigen Farben blühen dort auf drei Feldern in der Gemeinde Vordorf. „Gerade haben wir Vollblüte erreicht“, sagte Landwirt Malte Isermeyer. Zusammen mit zwei Partnern hat er in diesem Jahr auf etwa 23 Hektar Fläche Tulpenzwiebe