A7 nach Lkw-Unfall in Richtung Hannover wieder freigegeben

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Northeim/Göttingen. Nach einem Lkw-Unfall bei Northeim in der Nacht zum Dienstag kann der Verkehr auf der A7 wieder in beiden Richtungen fließen.

Die Sperrung sei nun vollständig aufgehoben, teilte die Polizei in Göttingen am Morgen mit. Ein Lastwagen mit Anhänger war zwischen den Anschlussstellen Northeim/West und Northeim/Nord in einer Baustelle gegen eine Leitplanke gekracht, wob