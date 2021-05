Renato Steffen am Ball.

Swen Pförtner/dpa/Archiv

Wolfsburg. Der Wolfsburger Renato Steffen kommt wegen einer Sprunggelenkverletzung in den restlichen beiden Saisonspielen nicht mehr zum Einsatz und verpasst auch die Europameisterschaft mit der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft.

Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Der 29 Jahre alte Offensivspieler hatte sich die Verletzung am 6. März bei der 1:2-Niederlage in Hoffenheim zugezogen.„Ich bin natürlich sehr traurig, dass ich dem VfL nicht mehr dabei helfen kann