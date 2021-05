Mord in Salzgitter: Überprüfung zur Schwere der Schuld

Blick auf den Tatort in Salzgitter.

Peter Steffen/dpa/Archiv

Braunschweig. Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an einem 25 Jahre alten Mann auf einem Parkplatz in Salzgitter hat eine Nachverhandlung zur besonderen Schwere der Schuld begonnen.

Am Landgericht Braunschweig muss nun seit Montag überprüft werden, ob die Bewertung im Urteil gegen den Täter Bestand hat. (Az.: 1 Ks 112 s 5153/19 (1/21)) Die lebenslange Haftstrafe für die tödlichen Schüsse in dem Hinterhof in Salzgitter