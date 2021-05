Jugendliche liefern sich Schlägerei am Bremer Bahnhof

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bremen. Eine Schlägerei unter mehreren Jugendlichen hat die Polizei in Bremen in Atem gehalten.

Die beiden Gruppen hätten sich am Sonntagabend zunächst in der Altstadt und dann im Bahnhofsviertel geprügelt, wo sich die Kontrahenten in der Bahnhofshalle und zwischen den Straßenbahngleisen regelrechte Jagdszenen geliefert hätten, teilt