Jens Kestner spricht.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. In der niedersächsischen AfD bahnt sich ein Kräftemessen zwischen beiden Blöcken der Partei an, nachdem die Landeswahlleitung die Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl in Frage stellt.

Es könne „nicht prognostiziert werden“, ob der Landeswahlausschuss die vorgelegte Liste akzeptiert oder verwirft, geht aus einem Schreiben von Landeswahlleiterin Ulrike Sachs an die Partei hervor.Weil 24 der Parteimitglieder zu der Aufstel