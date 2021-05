Nach Einbruch: Betrieb in Testzentrum soll wieder anlaufen

Polizist in Uniform.

Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Barsinghausen. Nach dem Einbruch in ein Corona-Testzentrum in der Region Hannover sollen die Menschen dort noch am Montag wieder getestet werden können.

Der Betrieb auf einem Supermarkt-Parkplatz in Barsinghausen sei für die Spurensicherung der Polizei eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma des Zentrums. Derzeit warte man auf die Lieferung von Testmaterial. Vermutlich in