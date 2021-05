Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild/Archivbild

Cuxhaven. Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Hagen im Bremischen im Landkreis Cuxhaven tödlich verletzt worden.

Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war der Jugendliche am Sonntag mit drei anderen Motorradfahrern auf einer Kreisstraße unterwegs. Nach den bisherigen Ermittlungen kam der Gruppe in