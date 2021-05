Buxtehudes Trainer Dirk Leun an der Seitenlinie.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Buxtehude. Nach der erneuten Niederlage der Handball-Frauen des Buxtehuder SV beim VfL Oldenburg hat Trainer Dirk Leun keinen Hehl aus der Enttäuschung gemacht.

„Für uns war es ein gebrauchter Tag. Wir haben unsere Effektivität nicht an den Tag legen können und sind daher schlecht ins Spiel gestartet“, sagte er im Anschluss an das 25:30 (9:13) am Sonntag in der Bundesliga.Nach gut 23 Minuten hatte