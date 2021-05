Ein Corona-Test wird durchgeführt.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Bremen. Beschäftigte in der Stadt Bremen und in Bremerhaven müssen von diesem Montag an zweimal in der Woche einen Corona-Selbsttest machen.

Das Bundesland Bremen hatte im Alleingang auf Landesebene diese Corona-Testpflicht in Unternehmen und Verwaltungen eingeführt. „Eine echte Testpflicht dient dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht im Homeoffice arbeite