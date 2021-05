Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 406 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Montag leicht von 83,4 auf 84,6. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner neu angesteckt haben. Am Mon