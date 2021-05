Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme.

Brake (Unterweser). Ein 26 Jahre alter, offenbar stark betrunkener Autofahrer hat im Kreis Wesermarsch gleich vier Autos beim Rückwärtsparken zusammengeschoben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Mann in seinem SUV unterwegs, als er rückwärts am Straßenrand einscherte und die vier Autos teils schwer beschädigte. Eine Polizeistreife traf den 26-Jährigen noch in der Nähe an und zog