Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen.

Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Meppen. Der SV Meppen hat im Abstiegskampf der 3.

Liga einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Emsländer verloren am Sonntag das Nordduell mit dem Tabellenvorletzten VfB Lübeck mit 0:2 (0:0). Der langjährige Meppener Thorben Deters brachte den Aufsteiger in der 55. Minute in Führu