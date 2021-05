Einbruch in Corona-Testzentrum: Tausende Testkits geklaut

Barsinghausen. Unbekannte sind in ein Corona-Testzentrum in der Region Hannover eingebrochen und haben rund 2500 Antigen-Schnelltests sowie Desinfektionsmittel, OP-Handschuhe und Schutzmasken geklaut.

Allein bei den Testkits sei schätzungsweise von einem Schaden von mehr als 20 000 Euro auszugehen, hieß es bei der Polizei am Sonntag. Ob die Teststation auf einem Supermarkt-Parkplatz in Barsinghausen am Montag wieder öffnen könne, sei un