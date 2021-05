Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich weiter.

Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 932 neue Infektionen innerhalb eines Tages, eine Woche zuvor waren es über 400 Fälle mehr gewesen (1363). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank in dieser Zeit von 101,7 auf 83,4. Die In