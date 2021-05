Weißwangengänse sitzen auf einem Feld und rasten, während im Hintergrund eine Kuh vorbeiläuft.

Daniel Bockwoldt/dpa

Wilhelmshaven. Nachdem zwischenzeitlich weniger tote Wasservögel an der niedersächsischen Wattenmeerküste im Zusammenhang mit der Vogelgrippe gefunden worden waren, häufen sich zuletzt die Funde wieder. Besonders eine Vogelart ist betroffen.

An der niedersächsischen Wattenmeerküste sind im Zusammenhang mit der Vogelgrippe zuletzt wieder mehr tote Wasservögel registriert worden. „Nach dem Jahreswechsel flaute die Zahl der Totfunde deutlich ab, im April wurde aber vor allem am Do