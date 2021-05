ESC-Kandidat Jendrik hofft auf Live-Auftritt in Rotterdam

Jendrik Sigwart, Sänger und Musical-Darsteller, lächelt bei einem Fototermin an der Alster.

Christian Charisius/dpa

Hamburg. 2020 war der ESC in Rotterdam ausgefallen. In diesem Jahr wird er ganz im Zeichen der Corona-Krise stehen. Der deutsche ESC-Künstler Jendrik hofft nun auf Live-Auftritt statt Videoclip.

So bunt, schrill und positiv aufgedreht war der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest (ESC) lange nicht mehr: Der Hamburger Jendrik Sigwart (26) fährt in wenigen Tagen (12. Mai) nach Rotterdam, wo am 22. Mai das ESC-Finale über d