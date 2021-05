Ein 57 Meter hoher Bohrturm.

picture alliance / dpa

Wietze. Nicht in Texas oder Dubai, sondern am Südrand der Lüneburger Heide wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals bei einer Bohrung Erdöl entdeckt. Schon 1963 ging das Öl-Zeitalter in Wietze zu Ende, aber die Relikte sind noch allgegenwärtig.

Das Deutsche Erdölmuseum in Wietze (Landkreis Celle) will sich neu aufstellen und noch mehr Besucher aus ganz Deutschland anlocken. Ein Ziel sei die offizielle Anerkennung als Industriedenkmal, sagte Museumsleiter Stephan Lütgert. „Bei uns