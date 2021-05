Ein Rettungswagen mit der Aufschrift "Rettungsdienst".

Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Asendorf. Eine 76-Jährige ist mit ihrem Auto in Asendorf (Landkreis Diepholz) gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Frau am Samstagabend mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stieß gegen einen Baum und rutschte anschließend in einen Graben. Ein Rettungshubs