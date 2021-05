Drei Kinder schlagen Fenster in Kleingarten ein

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nordenham. Drei zehnjährige Kinder haben die Fenster eines Gewächshauses und einer Gartenlaube in Nordenham zerschlagen.

Zwei Jungen und ein Mädchen seien dabei auf einer ungenutzten Parzelle eines Kleingartenvereins erwischt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Beamte übergaben ein Kind nach der Tat am Donnerstag an die Eltern. Die beiden anderen floh