Die Hochbrücke mit der Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal.

Christian Hager/dpa/Archivbild

Brake (Unterweser). Mehr als fünf Jahre nach der schweren Havarie der historischen Rendsburger Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal steuert das moderne Nachfolge-Gefährt der Fertigstellung entgegen.

Der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal, Detlef Wittmüß, machte sich am Freitag am Fertigungsort Brake in Niedersachsen ein Bild vom Stand der Arbeiten. „Die Fähre ist in der Endfertigung“, sagte Wittmüß der D