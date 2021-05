Osnabrücks Trainer Markus Feldhoff beobachtet das Spiel an der Seitenlinie.

David Inderlied/dpa/Archivbild

Osnabrück. Mit einem Sieg beim Tabellenletzten Würzburger Kickers will der VfL Osnabrück seine Chancen auf den Klassenerhalt in der 2.

Fußball-Bundesliga am Leben und den Druck auf die Konkurrenz im Tabellenkeller hochhalten. „Wenn wir den Anspruch haben, in der Zweiten Liga zu spielen, dann müssen wir gegen Würzburg gewinnen“, sagte Feldhoff am Freitag. Um optimal auf da