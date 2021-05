Enercon will am Standort Magdeburg 2000 Arbeitsplätze halten

Die Zufahrt zum Enercon-Werk in Magdeburg.

Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa/Archivbild

Aurich. Nach einem massiven Stellenabbau hält der Windkraftanlagen-Hersteller Enercon an seinem Standort Magdeburg fest und setzt dort auf den Generatorenbau.

„Jetzt haben wir in Magdeburg insgesamt noch etwa 2000 Arbeitsplätze. Die wollen wir auch halten“, sagte Unternehmenschef Momme Janssen in einem Interview mit der „Magdeburger Volksstimme“. „Wir konzentrieren in Magdeburg den Generatorenba