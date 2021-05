Corona drückt Avacon-Gewinn - Enercon will Jobs halten

Die Zufahrt zum Enercon-Werk in Magdeburg.

Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa/Archivbild

Aurich. Viele Aktivitäten verlagerten sich 2020 krisenbedingt in die eigenen vier Wände, in Teilen der Wirtschaft sank der Energieverbrauch deutlich. Versorger wie Avacon wollen jetzt weiter investieren. Auch in der Windkraft bleiben die Aussichten eher gemischt.

Der zum Eon-Konzern gehörende Regionalversorger Avacon hat im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient, sich nach eigener Einschätzung aber relativ gut gegen die Corona-Krise behauptet. Der Jahresüberschuss sank auf 113 Millionen Euro, wi