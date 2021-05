Sennheiser-Kerngeschäft mit Kopfhörern geht an Sonova

Der Firmensitz des Audio- und Mikrofonherstellers Sennheiser.

picture alliance / Peter Steffen/dpa/Archivbild

Wedemark. Auch Mikros und professionelle Audiotechnik gehören zum Programm von Sennheiser - die meisten Verbraucher kennen das Unternehmen aber wohl wegen seiner Kopfhörer. Der Bereich wird nun an die Hörgeräte-Firma Sonova in die Schweiz verkauft. Was passiert mit der Belegschaft?

Der Audiotechnik-Hersteller Sennheiser gibt seine Konsumgüter-Sparte mit Kopfhörern und Lautsprechersystemen für den Heimbedarf an den Schweizer Hörgeräte-Produzenten Sonova ab. Man habe dafür jetzt einen Kaufpreis von 200 Millionen Euro ve