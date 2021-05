Wolfsburgs Pekka Jormakka (r) spielt gegen Berlins Ryan McKiernan (M) und Berlins Mark Zengerle.

Swen Pförtner/dpa/aktuell

Berlin. Im dritten und entscheidenden Spiel der Finalserie kämpfen die Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg heute um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.

Nach ihrem 4:1-Sieg im zweiten Duell in Wolfsburg gehen die Eisbären als Favorit in den Showdown in der Berliner Arena am Ostbahnhof. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr, Sport1 und MagentaSport übertragen das Spiel live.Mit einem Sieg gegen die