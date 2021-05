Eröffnungsgottesdienst der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Verpflichtung der Synodalen.

Ole Spata/dpa

Hannover. Die Frühjahrstagung des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat am Donnerstagabend mit einem Gottesdienst in der Herrenhäuser Kirche in Hannover begonnen.

Im Mittelpunkt der Tagung der Synode steht die Wahl eines neuen Präses, der dem Parlament in den kommenden sechs Jahren vorsteht. Die FDP-Politikerin Irmgard Schwaetzer (79), die den Spitzenposten seit November 2013 innehat, steht für eine