Ein großes VW-Logo steht auf dem Verwaltungshochhaus vom Volkswagen Werk.

Sina Schuldt/dpa/archivbild

Wolfsburg. Der VW-Konzern setzt außerhalb Europas zum Einhalten der Emissionsziele auch auf den Kauf von Abgaszertifikaten.

„In Europa sind wir zuversichtlich, die Flottenziele einzuhalten“, sagte Vorstandschef Herbert Diess am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. In anderen Märkten wie China und den USA gebe es einige kleinere Vereinbarungen