Nach Öffnung droht Personalmangel in Hotels und Lokalen

Mit Flatterband abgesperrte Tische und Stühle stehen vor einer Pizzeria in Hannover.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Lange haben die Touristiker und Gastronomen in Niedersachsen das gefordert, was nun kommen soll: schrittweise Öffnungen nach Monaten im Pandemie-Stillstand. Aber gibt es kurzfristig überhaupt genug Beschäftigte, die sich um die Kundschaft kümmern können?

Die lange herbeigesehnte Wiedereröffnung dürfte für etliche Hoteliers und Gastronomen eine unangenehme Kehrseite haben: In vielen niedersächsischen Betrieben fehlen nach all den Monaten im Lockdown jetzt Arbeitskräfte. Zumindest in kurzer F