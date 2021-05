Neuwagen der neuen elektrischen Fahrzeuge ID.4 und ID.3 von Volkswagen parken im Werk Zwickau.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Wolfsburg. In der Autoindustrie läuft das Geschäft außerhalb Westeuropas wieder stabiler. Was genau das zweite Pandemie-Jahr bringt, bleibt abzuwarten. Auch Volkswagen muss sich noch auf so manche Unsicherheit einstellen - die Zahlen zum Auftakt 2021 sind aber schon mal stark.

Der Volkswagen-Konzern lässt die Corona-Krise zunehmend hinter sich und hat zum Jahresbeginn trotz der verschärften Versorgungsprobleme bei Halbleitern gut verdient. Unterm Strich stand von Januar bis März ein Gewinn von rund 3,4 Milliarden