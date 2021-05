Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens.

Burgdorf. Eine 76 Jahre alte Frau ist auf der Landstraße 412 mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden.

Aus ungeklärter Ursache kam der Wagen am Mittwochnachmittag in einer Rechtskurve von der Straße ab und stieß frontal gegen den Baum, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber