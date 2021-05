Wolfsburgs Pekka Jormakka (r) spielt gegen Berlins Ryan McKiernan (M) und Berlins Mark Zengerle.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg haben den vorzeitigen Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga verpasst.

Die Niedersachsen verloren am Mittwochabend in eigener Halle das zweite Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft gegen die Eisbären Berlin mit 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). Entschieden wird diese Serie nun in einer dritten und entscheidenden Pa