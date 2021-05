200 Millionen Euro für Jugendprogramme in Niedersachsen

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens.

Moritz Frankenberg/dpa/archivbild

Hannover. Niedersachsen erhält vom Bund rund 200 Millionen Euro für Programme zur Linderung der Corona-Folgen für Kinder und Jugendliche.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) kündigte am Mittwoch eine enge Vernetzung mit kommunalen Initiativen an, um schnelle Hilfen anbieten zu können. Sie hob die Fördermöglichkeiten für Familien hervor, etwa in Form eines Kinderfreiz