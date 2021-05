Was in der Wesermarsch jetzt alles wieder erlaubt ist

In der Wesermarsch, im Februar noch Hotspot mit einem Inzidenzwert über 200, gibt es jetzt wieder Lockerungen. (Symbolfoto)

imago images/Ralph Peters

Brake . Im Landkreis Wesermarsch ist den Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr erlaubt als Bewohnern anderer Landkreise. Der Grund liegt beim Inzidenzwert: fünf Mal hintereinander unter 100.

Dass die Corona-Beschränkungen in der Wesermarsch für Kitas, Kinderhorte, Schulen und Großtagespflegestellen ab Donnerstag, 6. Mai, wegfallen, hatte der Landkreis Wesermarsch bereits am Dienstag mitgeteilt. Am Mittwoch folgte dann die Ergän