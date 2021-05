Ein Mitarbeiter vom Impfzentrum hält eine Spritze mit dem Covid-19-Impfstoff in der Hand.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hannover. 30,1 Prozent der Niedersachsen sind inzwischen mindestens ein Mal gegen das Coronavirus geimpft worden.

Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover sagte, gab es am Vortag 42 351 Impfungen in den Impfzentren und rund 46 000 Impfungen in den Arztpraxen. Niedersachsen liegt damit auf Rang fünf der Bundesländer, was den