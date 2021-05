Die Ostfriesische Insel Wangerooge.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Emden. Trotz der in Aussicht gestellten Lockerungen im Tourismus in Niedersachsen werden zumindest an der Nordseeküste wohl nur wenige Hotels und Beherbergungsbetriebe bereits am Montag ihre Türen öffnen.

„Vielen ist das einfach zu kurzfristig“, sagte die Tourismusreferentin der Industrie- und Handelskammer Ostfriesland/Papenburg, Kerstin Kontny. Da zunächst die für die Küste wichtige Gästeregion Nordrhein-Westfalen von Urlauben in Niedersa