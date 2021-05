Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe.

Hannover. Rad- und Autofahrer sind sich vielerorts fast feindlich gesinnt. Besonders in Städten ist der Platz knapp. Entsprechend umkämpft sind die Straßen. Um für mehr gegenseitige Rücksichtnahme zu werben, kontrolliert die Polizei landesweit beide Gruppen.

Halten Autos beim Überholen den Seitenabstand zu Radfahrern ein, fahren diese in Fußgängerzonen oder lenken sich Autofahrer mit dem Handy ab - all das kontrolliert die Polizei in ganz Niedersachsen ab Mittwoch verstärkt. Auto- und Radfahrer