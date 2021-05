Ein Bundeswehr-Airbus A350 „Kurt Schumacher“ der Luftwaffe startet auf dem Flughafen Köln/Bonn.

Oliver Berg/dpa

Wunstorf. Die Luftwaffe fliegt am heutigen Mittwoch eine Anlage zur Herstellung von Sauerstoff in das schwer von der Corona-Pandemie getroffene Indien.

Das Gerät soll als Hilfe der Bundesregierung in zwei Transportmaschinen vom Typ A400M vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen aus nach Neu Delhi gebracht werden. Die zweite Maschine sollte am Donnerstag starten.Den Krankenhäusern in Ind