Der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak und die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar.

Vennenbernd;Stratenschulte/dpa/archivbild

Berlin. Der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak (65) aus Niedersachsen und die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar (48) wollen die AfD als Spitzenteam in den Bundestagswahlkampf führen.

„Mir ist an einer Lösung gelegen, die die AfD in ihrer Breite abbildet, mit der sich die Basis der AfD und unsere Wähler identifizieren können“, teilte Cotar am Dienstag mit. Da Parteichef Tino Chrupalla ihr Angebot, ein Team zu bilden, ni