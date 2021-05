Ab Montag mehr Wechselunterricht an Niedersachsens Schulen

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen, spricht im niedersächsischen Landtag.

Hannover. Viele Schüler haben im Jahr 2021 noch keinen Klassenraum von innen gesehen. Das soll sich bald ändern. Indem der Corona-Grenzwert für den Wechselunterricht angehoben wird, dürfen in vielen Regionen Niedersachsens die Schulen wieder öffnen - zumindest zum Teil.

Vom 10. Mai sollen wieder deutlich mehr Schüler in Niedersachsen zum Unterricht in die Klassenräume kommen. Das Land verabschiedet sich von seinem strikten Corona-Kurs an den Schulen und verschiebt die regionale Inzidenz-Grenze für den Dist