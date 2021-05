Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Everingen. Mit bis zu 240 Kilometern je Stunde ist ein Autodieb am Dienstag über die Autobahn 2 geflüchtet.

Der 32-Jährige wurde in einem Wald bei Everingen kurz hinter der Grenze zu Sachsen-Anhalt festgenommen, wie die Autobahnpolizei Braunschweig mitteilte. Das Auto war in der Nacht in Lüneburg gestohlen worden.Als eine Streife den Wagen kontr