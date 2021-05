Der Regenschirm eines Spaziergängers wird von einer Windböe erfasst.

picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bad Laer. Ausläufer eines Sturmtiefs haben den Nordwesten Niedersachsens erreicht.

Es gab aber zunächst keine größere Schäden, wie Polizeidirektionen und Leitstellen am Dienstagmorgen mitteilten. Im Kreis und in der Stadt Osnabrück war die Feuerwehr wegen mehrerer umgestürzter Bäume im Einsatz. In Bad Laer war ein Baum a