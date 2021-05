Versuchter Totschlag: 19-Jähriger in Haft

Handschellen liegen auf einem Tisch.

Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Ein wegen versuchten Totschlags gesuchter Mann ist in Wolfsburg nach einem gescheiterten Einbruch in eine Schule festgenommen worden.

Der 19-Jährige soll bei einem Streit eine 29 Jahre alte Bekannte lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nacht zum Samstag wurde er nach einem Zeugenhinweis zum Einbruchsversuch in der Innenstadt festge